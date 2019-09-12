مرتضى منصور: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، إنه سيشتري للاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، قميص الأهلي إذا أراد العودة.

مرتضى منصور، رد سؤال مقدم برنامج الزمالك اليوم حول ماذا سيفعل إذا أراد كهربا العودة للأهلي، بقوله:"سأشتري له القميص الأحمر على حسابي وأعطيه أيه.. فلدي بن شرقي ولاعبين أخرين لا يستهرون".

وأتم مرتضى منصور حديثه بخصوص كهربا، بالإشارة إلى إنه لن يقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن النادي.

Advertisements

وفي سياق مختلف استنكر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما وصفه بـ "الحملة" على قائد فريق القدم بناديه، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، على خلفية رقصه مع جماهير ناديه عقب تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الحدث اليوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"شيكابالا يستحق الإعدام فكان يقتل حينما يراوغ اللاعبين، أفكر يوميًا ماذا فعل شيكابالا عل ضرب أحد البرصاص.. ولكن يريدون أن يقضوا عليه قبل يوم 20 سبتمبر المقبل.. وإن شاء الله سنفوز".

الزمالك ـ بطل الكأس ـ سيلتقي نظيره الأهلي ـ بطل الدوري ـ يوم 20 سبتمبر المقبل في بطولة السوبر.

وأشار رئيس الزمالك، إنه سيجتمع مع بعض المسؤولين عن قناة ناديه لتحديد من سيعمل بالبرامج، منوهًا إلى أنه سيُقيم احتفالية تضم العديد من الفنانين المصريين الذين ينتمون تشجيعيًا للقلعة البيضاء.