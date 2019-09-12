تصريحات الأربعاء.. مفاوضات الزمالك وأحمد عادل عبد المنعم.. ومزايا انتقال الغزال للطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
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إيتو: أثق أن الكرة الذهبية لن تذهب لصلاح أو ماني
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مدرب أورلاندو يكشف موقف النادي من ميتشو
طلائع الجيش يُعدد لمصراوي مزايا ضم عمرو جمال
مصدر: عمرو جمال ينتقل لطلائع الجيش
مصدر لمصراوي: عمرو جمال يفسخ عقده مع الصفاقسي
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أحمد عادل عبد المنعم يكشف كواليس مفاوضات الزمالك معه وسبب رفضه
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