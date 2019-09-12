المصري البورسعيدي يكشف حقيقة المفاوضات مع حسام البدري لتدريب الفريق

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي حقيقة ماتردد حول التفاوض مع حسام البدري لتولية مهام تدريب الفريق البورسعيدي الفترة المقبلة.

ونفي الخولي دخول إدارة النادي البورسعيدي في مفاوضات مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدي.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل ي: " ننتظر موقف اتحاد الكرة ومن تحديد اسم المدير الفني للمنتخب والبحث عن بديل لايهاب جلال أمر غير مطروح حاليًا لان اتحاد الكرة لم يحسم اسم المدير الفني للمنتخب".

وتضم قائمة المرشحين لتدريب المنتخب حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري واحمد حسام ميدو.

البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدي.وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل ي: " ننتظر موقف اتحاد الكرة ومن تحديد اسم المدير الفني للمنتخب والبحث عن بديل لايهاب جلال أمر غير مطروح حاليًا لان اتحاد الكرة لم يحسم اسم المدير الفني للمنتخب".وتضم قائمة المرشحين لتدريب المنتخب حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري واحمد حسام ميدو.

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