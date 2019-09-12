رسميًا.. الإسماعيلي يمدد عقد محمد صادق لمدة 5 مواسم

نجح مسئولو الإسماعيلى فى تمديد عقد جناح وصانع ألعاب الفريق محمد صادق لمدة خمسة مواسم مقبلة.

يأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، سعياً للحفاظ على لاعبيه الشباب المميزين واستمرار القوام الأساسى للفريق لأطول فترة ممكنة وهو ما يسهم فى تحسن النتائج وعودة الفريق لمساره الطبيعى.

وتم عقد جلسة مع اللاعب الشاب الذى ابدى كامل ترحيبه بتمديد عقده وذلك فى حضور المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة والمهندس تامر موسى عضو المجلس إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف تجديد عقود لاعبى الفريق.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد نجحت فى تجديد عقود معظم لاعبى الفريق بعقود طويلة الأمد منهم محمد فوزى ومحمد مجدى ثنائى حراس المرمى إضافة إلى عبد الرحمن مجدى ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.

منطقة المرفقات

لأطول فترة ممكنة وهو ما يسهم فى تحسن النتائج وعودة الفريق لمساره الطبيعى.وتم عقد جلسة مع اللاعب الشاب الذى ابدى كامل ترحيبه بتمديد عقده وذلك فى حضور المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة والمهندس تامر موسى عضو المجلس إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف تجديد عقود لاعبى الفريق.وكانت إدارة الإسماعيلى قد نجحت فى تجديد عقود معظم لاعبى الفريق بعقود طويلة الأمد منهم محمد فوزى ومحمد مجدى ثنائى حراس المرمى إضافة إلى عبد الرحمن مجدى ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.منطقة المرفقات

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