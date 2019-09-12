الوافدين الجدد على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الليبي

أعلن ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الأهلي الليبي ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 بالبطولة العربية.

وشهدت القائمة الوافدين الجدد همام طارق وبيكيتي سيلفا وإبراهيم ابو اليزيد ومحمد مخلوف واحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي..

في حراسة المرمى : محمد فوزي، محمد مجدي.

في خط الدفاع: إبراهيم ابو اليزيد ، أسامة إبراهيم ، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد مجدي.

في خط الوسط : عماد حمدي، محمود دونجا، محمد بيومي، محمد مخلوف، أحمد مدبولي ، بيكيتي سيلفا، همام طارق، عبدالرحمن مجدي ، وجية عبدالحكيم، مدحت فقوسة.

وفي خط الهجوم: شيلونحو، محمد الشامي، محمد حمدي زكي.

ويرغب الدراويش غي خطف الفوز في مباراة الغد مستغلا الوضع علي ارضة وسط جماهيره بملعب الاسماعيلية.

واحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي..في حراسة المرمى : محمد فوزي، محمد مجدي.في خط الدفاع: إبراهيم ابو اليزيد ، أسامة إبراهيم ، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد مجدي.في خط الوسط : عماد حمدي، محمود دونجا، محمد بيومي، محمد مخلوف، أحمد مدبولي ، بيكيتي سيلفا، همام طارق، عبدالرحمن مجدي ، وجية عبدالحكيم، مدحت فقوسة.وفي خط الهجوم: شيلونحو، محمد الشامي، محمد حمدي زكي.ويرغب الدراويش غي خطف الفوز في مباراة الغد مستغلا الوضع علي ارضة وسط جماهيره بملعب الاسماعيلية.

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