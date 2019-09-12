نائب رئيس المصري: لم نفاوض حسام البدري لخلافة إيهاب جلال



أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عدم دخول إدارة النادي البورسعيدي في مفاوضات مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدي.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " ننتظر موقف اتحاد الكرة ومن تحديد اسم المدير الفني للمنتخب والبحث عن بديل لايهاب جلال أمر غير مطروح حاليا لان اتحاد الكرة لم يحسم اسم المدير الفني للمنتخب".

وتضم قائمة المرشحين لتدريب المنتخب حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري.

البورسعيدي.وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " ننتظر موقف اتحاد الكرة ومن تحديد اسم المدير الفني للمنتخب والبحث عن بديل لايهاب جلال أمر غير مطروح حاليا لان اتحاد الكرة لم يحسم اسم المدير الفني للمنتخب".وتضم قائمة المرشحين لتدريب المنتخب حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري.

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