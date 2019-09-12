رياضة | الأهلي يتقدم بطعن رسمي ضد لاعبه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم بطعن رسمي ضد لاعبه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النادي الأهلي، أنه قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، من أجل معرفة حيثيات الحكم الذي صدر من قبل اللجان المختصة في الاتحاد الدولي، بشأن توقيع غرامة مالية قدرها 900 ألف دولار أمريكي على النادي الأهلي لصالح لاعب الفريق السابق، البرازيلي هيندريك.



وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الرسمية، فإن النادي الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بالغرامة لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك، في الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يحدث إلا بعدما تتم دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة من قبل الاتحاد الدولي للتأكيد على كون النادي الأهلي لم يخطئ على الإطلاق فيما يتعلق بقضية اللاعب البرازيلي.

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وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت في الساعات الماضية، أن قضية اللاعب البرازيلي، هيندريك، قد تم تحويلها إلى اللجنة القانونية داخل النادي، وذلك من أجل البدء في خطوات الاستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق القلعة الحمراء أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يملك مستندات من المؤكد بأن تكون في صالحه أمام الاتحاد الدولي، خاصة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة هيندريك.