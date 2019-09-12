رياضة | قبل قرعة الدوري.. الأندية الأكثر مشاركة وهبوطًا في تاريخ "الإيجيبشن ليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل قرعة الدوري.. الأندية الأكثر مشاركة وهبوطًا في تاريخ "الإيجيبشن ليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020، بأحد فنادق القاهرة، وبحضور مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ومندوبي الـ 18 ناديًا المشاركة في البطولة.

وتنطلق مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيذاع حفل سحب قرعة البطولة المحلية عبر قناة " ON SPORT" الفضائية المصرية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة كاملًا خلال الحفل، وكذلك الإعلان عن ملعب مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي والمقرر لها 20 سبتمبر الجاري.

ويعتبر الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير معلومات من تاريخ الدوري المصري الممتاز:-

الأندية الأكثر مشاركة في الدوري الممتاز:

1- الأهلي 60 مشاركة (41 لقبًا – 11 وصيف)

2- الزمالك 60 مشاركة (12 لقبًا – 33 وصيف)

3- المصري 58 مشاركة (لم يحقق اللقب أو مركز الوصيف)

4- الاتحاد السكندري 58 مشاركة (لم يحقق اللقب أو مركز الوصيف)

5- الإسماعيلي 56 مشاركة (3 ألقاب – 7 وصيف)

6- غزل المحلة 46 مشاركة (1 لقب – 1 وصيف)

7- الترسانة 44 مشاركة (1 لقب – 5 وصيف)

8- الأوليمبي 39 مشاركة ( 1 لقب – لم يحقق مركز الوصيف)

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9- المقاولون العرب 35 مشاركة (1 لقب – لم يحقق مركز الوصيف)

10- المنصورة 30 مشاركة (لم يحقق اللقب أو مركز الوصيف)

الأندية الأكثر هبوطًا لدوري القسم الثاني :

1- المنصورة 8 مرات

2- الكروم 7 مرات

3- المنيا 7 مرات

4- غزل المحلة 6 مرات

5- طنطا 6 مرات

6- الترسانة 6 مرات

7- أسوان 5 مرات

8- القناة 5 مرات

9- السكة الحديد 5 مرات

10- الألمونيوم 4 مرات

الجدير بالذكر أن أندية (الأهلي - الزمالك - بتروجيت - إنبي - سموحة - المقاصة - وادي دجلة - طلائع الجيش) لم تهبط للدرجة الثانية منذ صعودها للدوري المصري الممتاز.