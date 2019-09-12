رياضة | قبل القرعة.. هيمنة أهلاوية على الأرقام القياسية في تاريخ الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. هيمنة أهلاوية على الأرقام القياسية في تاريخ الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020، والذي يقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس، الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر، في أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الممتاز 2018 -2019، حيث يستحوذ المارد الأحمر على العديد من الأرقام القياسية نستعرضها في التقرير التالي:-

- الأكثر مشاركة بالدوري:

يعتبر النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك هما أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري على مر التاريخ حيث شاركا في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها (60 موسمًا مكتملًا).

- الأكثر تتويجًا باللقب:

يعتبر الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الممتاز برصيد (41 لقبًا)، بينما الزمالك صاحب المركز الثاني بـ(12 لقبًا)، ثم الإسماعيلي (3 ألقاب)، يليه الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب بـ (لقب وحيد) لكل منهم.

- الأكثر تحقيقًا للقب "بدون هزيمة":

حقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز في 7 موسم "بدون هزيمة": (75/76 - 78/79 - 85/86 - 98/99 - 2004/2005 - 2005/2006 – 2016/2017)، ويتفوق علي الزمالك (3 مرات) والإسماعيلي (مرتين).

- الأكثر تحقيقًا للفوز المتتالي بلقب الدوري:

النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالى بلقب الدوري المصري وحققه 9 مرات متتالية من موسم 48 – 49 وحتي موسم 58 – 59.

- الأكثر تحقيقًا للانتصارات بالدوري:

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الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز بـ 1068 إنتصارًا، يليه الزمالك بـ 946 إنتصارًا، ثم الإسماعيلي بـ 677 إنتصارات، يليه المصري بـ 538 إنتصارًا، والاتحاد 488 إنتصارًا

- الأكثر تهديفًا في الدوري:

يعتبر الأهلي الأكثر تهديفًا في الدوري الممتاز بـ 2806 هدفًا، يليه الزمالك بـ 2668 هدفًا

- الأكثر تحقيقًا للانتصارات في موسم واحد:

الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري الممتاز هو (26 إنتصارًا)، وحققه الأهلي موسم (1974/1975)، والزمالك موسم (2014/2015).

- الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد:

الأهلي صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في موسم واحد وسجل 75 هدفًا في موسم 2017 / 2018، كما أنه أقل الأندية استقبالا للأهداف في موسم واحد أيضا واستقبل هدفين في موسم 1975 / 1976.

- الأكثر تحقيقًا للنقاط في موسم واحد:

يعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالدوري وحقق 88 نقطة موسم 2017 / 2018.

- اللاعب الأكثر تهديفًا في مباراة واحدة:

صالح سليم أسطورة الأهلي الراحل هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباراة واحدة بالدوري حيث سجل 7 أهداف في فوز الأهلي علي الإسماعيلي بنتيجة 8/0 في موسم 1957/1958.