رياضة | ليونيل ميسي يكشف لأول مرة سر نجاح علاقته مع رفيقة الدرب "أنتونيلا" 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يكشف لأول مرة سر نجاح علاقته مع رفيقة الدرب "أنتونيلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفها بـ "رفيقة الدرب، وشريكة مشواره الطويل"، بهذه الكلمات تحدث ليونيل ميسي عن زوجته وأم أبناءه أنتونيلا، مؤكدًا بأن الأخيرة هي كل شيء بالنسبة له، حيث يرى ميسي أن زوجته كانت دومًا سببًا في نجاحه سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني في كرة القدم.

ليونيل ميسي تحدث في مقابلة تليفزيونية مطولة، وكشف لأول مرة بعض أسرار علاقته مع أنتونيلا، وقال: "بالنسبة لي، هي كل شيء، في هذا العالم، علاقتي بها مستمرة منذ زمن طويل، هي رفيقة الدرب، وبدأنا سويًا مشوار طويل، وها نحن الآن أب وأم ونملك أبناء نود أن نراهم في أفضل حال".

وأكمل أسطورة برشلونة حديثه حول زوجته أنتونيلا، قائلًا: "البعض يعرف جيدًا أني شخص يركز في عمله فقط، أحب كرة القدم، وأحب أن أمارسها وهي رياضة تاخذ كل الوقت تقريبًا، وبها مشاعر مختلطة، أحيانا تفوز وأحيانا تتعرض للخسارة وتكون في أسوء أيامك، فقط أنتونيلا هي القادرة على أن تجعلني أبتسم في أصعب الأوقات، أنا ممتن لها كثيرًا".

وختم ليونيل ميسي تصريحاته حول زوجته وحول السبب الذي جعل علاقتهما مستمرة طوال هذه المدة: "أحب الطريقة التي تعاملني بها أنتونيلا، هي تفهم كيف أفكر، ومتى أكون سعيد، ومتى أكون غاضب، هي تعرف كل شيء عني".