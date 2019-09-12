رياضة | قبل قرعة الدوري.. الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب والزمالك يعشق "المركز الثاني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل قرعة الدوري.. الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب والزمالك يعشق "المركز الثاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني لسحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019 – 2020)، والمقرر إقامتها ظهر اليوم في أحد فنادق القاهرة، وبمشاركة مندوبي الـ18 ناديًا من الأندية المشاركة بالبطولة المحلية.

وتعتبر بطولة الدوري المصري الممتاز من البطولات الكروية العريقة، انطلقت في موسم 1948 / 1949، وتوج النادي الأهلي بأول ألقابها، أقيمت 60 موسمًا مكتملًا من البطولة المحلية حتي الآن، بينما لم تكتمل 6 مواسم من البطولة، كما لم تقام البطولة في 5 مواسم سابقة.

سجل الأندية الفائزة بلقب الدوري الممتاز عبر التاريخ:

1- الأهلي: حصد لقب الدوري الممتاز (41 مرة) طوال تاريخه، وهو الأكثر تتويجًا باللقب.

2- الزمالك: فاز بلقب الدوري الممتاز (12 مرة)، بينما حقق مركز "الوصيف" 33 مرة.

3- الإسماعيلي: حقق لقب الدوري الممتاز (3 مرات)، بينما صد مركز "الوصيف" 7 مرات.

4- الترسانة: توج بلقب الدوري الممتاز مرة وحيدة

5- غزل المحلة: توج بلقب الدوري الممتاز مرة وحيدة

6- الأوليمبي: توج بلقب الدوري الممتاز مرة وحيدة

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7- المقاولون العرب: توج بلقب الدوري الممتاز مرة وحيدة

أندية حققت لقب الدوري الممتاز "بدون هزيمة":

- الأهلي (7 مرات) مواسم (75/76 - 78/79 - 85/86 - 98/99 - 2004/2005 - 2005/2006 – 2016/2017).

- الزمالك (مرتين) موسمي (80/81 - 2003/2004).

- الاسماعيلي (مرة) موسم 2001/2002.

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مراسم قرعة الدوري الممتاز في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، في أحد فنادق حى الزمالك بالقاهرة، وبحضور كل مندوبي الأندية الـ18 المشاركة في نسخة الدوري المصري لموسم 2019-2020.

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري كل من:الأهلي – الزمالك – الإسماعيلي – المصري – الإتحاد السكندري – بيراميدز - إنبي – حرس الحدود – طلائع الجيش – المقاولون العرب – سموحة – الجونة – وادي دجلة – الإنتاج الحربي – أسوان – إف سي مصر – مصر المقاصة – طنطا.

وأعلنت قناة "أون سبورت" الفضائية المصرية عن نقل حفل سحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن أحداث القرعة وأبرز المواجهات في البطولة.