رياضة | الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق بأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أمهر من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.
وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "فرجاني ساسي من أبرز النجوم في الزمالك وهو أفضل مني كثيرا ولكني اتميز عنه الناحية الدفاعية".
وأضاف :"شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر ومشكلته في شيكابالا".
وتابع :"شيكابالا لم يصنع أي أموال في كرة القدم".
وأردف قائلا :"شيكابالا لديه مهارة أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول ولك محمد صلاح تمكن من تطوير من آداؤه كثيرًا".
واستطرد قائلا :"مباراة كأس السوبر المصري ستكون اختبار صعب للغاية لفايلر".
وواصل :"الحضري لا يمتلك خبرات حتى يكون مدرب حراس للمنتخب في الوقت الحالي".
واختتم الشيشيني تصريحاته قائلاً : " حسام البدري يمتلك مقومات لقيادة المنتخب وهو الأنسب لقيادته لأنه درب المنتخب الأوليمبي وقاد الأهلي في أصعب الأوقات".