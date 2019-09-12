رياضة | الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق بأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أمهر من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "فرجاني ساسي من أبرز النجوم في الزمالك وهو أفضل مني كثيرا ولكني اتميز عنه الناحية الدفاعية".

وأضاف :"شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر ومشكلته في شيكابالا".

وتابع :"شيكابالا لم يصنع أي أموال في كرة القدم". Advertisements

وأردف قائلا :"شيكابالا لديه مهارة أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول ولك محمد صلاح تمكن من تطوير من آداؤه كثيرًا".

واستطرد قائلا :"مباراة كأس السوبر المصري ستكون اختبار صعب للغاية لفايلر".