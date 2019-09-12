رياضة | طارق سليمان: محمد الشناوي الأفضل في مصر والأهلي لا يحتاج إلى حراس مرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: محمد الشناوي الأفضل في مصر والأهلي لا يحتاج إلى حراس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق على أن الفريق الأحمر، لا يحتاج للتدعيم في مركز حراسة المرمى، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة من الحراس المميزين.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم نفكر في التعاقد مع حارس مرمى عندما كنت متواجدًا في النادي".



وتابع :"هذا المركز لا يحتاج حاليًا إلى حارس مرمى لأنه يتواجد به 3 حراس على مستوى مميز للغاية".



وأشار :"خلال فترة تواجدي بالأهلي لم يوجه أحد لي أي سؤال بخصول التعاقد مع أي حارس رغم كثرة الأخبار".



وأوضح :"في هذا المركز يتم توجيه السؤال لي، فعندما احتجنا تعاقدنا مع محمد الشناوي ثم علي لطفي الذي انضم عقب رحيل أحمد عادل عبد المنعم".

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وزاد :"هذا هو النظام الذي نتعلمه في النادي الأهلي على مدار التاريخ".



وعن رأيه في أفضل حارس في مصر قال :"علي لطفي وشريف إكرامي لا يشاركون مع الفريق، ولكن في الفترة الحالية محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر بدون منازع".



وتابع :"محمود "جنش" حارس الزمالك ظهر بشكل مميز، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي وقدم مستوى مميز للغاية قبل الإصابة، بجانب محمد أبو جبل".



وكان الأهلي قد وجه الشكر إلى طارق سليمان عقب تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

