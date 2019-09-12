شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نهى خضر تستقبل بعثة الزمالك في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال البعثة نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، التي رحبت بوصول البعثة.

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وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، الشكر للسفيرة المصرية.

ومكثت بعثة الزمالك قي المغرب «ترانزيت» لمده 4 ساعات ثم استقلت طائرة أخرى إلى السنغال.

ويواجه الزمالك بطل السنغال، السبت المقبل، في لقاء الذهاب بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.