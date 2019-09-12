شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخوضون تدريبًا استشفائيًا بعد الوصول إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اجتماعا مع لاعبي الفريق عقب وصولهم فندق الإقامة في داكار بالسنغال، استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.
أدى لاعبو الزمالك تدريبا استشفائيا خفيفا بالجري في حديقة فندق الإقامة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني حرصا على عدم إرهاقهم.
ووصلت بعثة الزمالك، الأربعاء، إلى السنغال بعدما غادرت القاهرة صباحًاـ ومكثت في طريقها للسنغال ترانزيت في الدار البيضاء بالمغرب.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال يوم السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي.
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