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صامويل إيتو: لغياب الاحترام لن يتوج صلاح أو ماني بالكرة الذهبية
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أكد صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية، الذى اعتزل اللعبة مؤخرا، بأن جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام لن تذهب إلى لاعب إفريقي.
وقال إيتو فى تصريحات لصحيفة "أفريكا سبورت: "محمد صلاح وساديو ماني لن يفوزا بها هذا العام، لأننا لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ".
أضاف: "أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين فى العالم، لقد فاز صلاح وماني بدوري الأبطال".
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أكد مؤخرا على الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل في العالم، وهم نفس الثلاثي الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب أوروبي وهم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
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