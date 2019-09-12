شكرا لقرائتكم خبر عن الإبعاد عقـ ـوبة «كنو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجّه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد رسالة إلى كافة اللاعبين بأن الانضباط داخل وخارج الملعب هو شعاره الأوحد، بعد أن اتخذ قراره بإبعاد لاعب الوسط محمد كنو من قائمة المنتخب المشاركة في مباراة اليمن الأولى ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ورغم أن كنو يعد من أفضل اللاعبين المحليين في مركزه إلا أن رينارد لم يتردد في اتخاذ عقوبته الانضباطية بإبعاده قبل إنطلاق المباراة بساعات، بعد أن تأخر في الحضور لتناول وجبة غداء يوم المباراة، بعد أن سبق وحذره من التأخير في بداية المعسكر الذي أقيم في الدمام، واتخذ الفرنسي قراره سريعاً بعد التقارير الإدارية التي وصلت له بتأخر اللاعب بالوصول إلى القاعة المخصصة لذلك.

وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن العقوبة الانضباطية لن تطول، إذ سيعود اللاعب في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وكان مدرب الأخضر عقد اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية مع الجهاز الإداري للمنتخب أوضح من خلاله أهمية الانضباط والتواجد في المعسكر وعدم الأخذ بأي علاقات سابقة مع اللاعبين، إضافة أنه سيكون المتحدث الأول والأخير مع اللاعبين في كل ما يخص الجوانب الفنية. ومن جانب فني، علمت "الخليج 365" أن اتحاد القدم سوف يدرس قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أبدى الفرنسي تذمره من الوضع الحالي بتواجد سبعة لاعبين أجانب مع النادي محلياً، في الوقت الذي يتوقع أن ينخفض عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى خمسة لاعبين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السابق أوكل إلى عضو المجلس عمر باخشوين دراسة عدد اللاعبين الأجانب للموسم المقبل (الجاري) وخلصت الدراسة إلى تقليص العدد من ثمانية إلى سبعة.