شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جاسم لـ«الخليج 365» «الوسط» سهّل مهمة اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أكد قائد المنتخب البحريني سابقا والمحلل الرياضي خالد جاسم النصف، أن المنتخب السعودي لم يظهر بالمستوى المعروف عنه في مباراة اليمن بسبب غياب أبرز العناصر عن مستواهم الطبيعي، والذي أثر بصورة واضحة على أداء المنتخب خلال المباراة، وقال جاسم في حديثه لـ«الخليج 365»: طريقة لعب المنتخب السعوي سهلت اللعب للمنتخب اليمني بسبب الأسلوب التكتيكي للأخضر كأفراد وتحديدا لاعبي خط الوسط كانوا يبحثون عن اللعب العرضي أكثر من الطولي الكاسر للخطوط

وأضاف: «غياب الإبداع وصناعة الفرص في وسط الملعب كان واضحا على أداء المنتخب السعودي برغم أن لديه لاعبين جيدين ويستطيعون صناعة اللعب بشكل أسهل، و«كان من المفترض على «الخضر» التنويع والإسراع في اللعب وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم»، مستغربا ضعف التسديد على المرمى اليمني عدا تصويبة سلمان الفرج رغم وجود لاعبين قادرين على التصويب، وزاد: «كرة القدم أصبحت تُلعب بشكل أسرع والتمرير السريع يزيد من إمكانية التسجيل، إذ ظهر البطء في التمرير والاحتفاظ أكثر بالكرة بين أقدام اللاعبين»، مشيرا إلى أن الأخضر لا يزال في أول الطريق ويستطيع أن يتصدر المجموعة لعدة أسباب أهمها وجود عناصر مميزة في صفوفه.