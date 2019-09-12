سييرا يتكتك لكسب نقاط ضمك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا ضم اللاعب مروان داكوستا لقائمة الفريق الكروي الأول التي ستغادر اليوم (الخميس) جدة متوجهة لمدينة أبها، لمواجهة فريق ضمك على ملعب المحالة في أبها غدا (الجمعة)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير

قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا ضم اللاعب مروان داكوستا لقائمة الفريق الكروي الأول التي ستغادر اليوم (الخميس) جدة متوجهة لمدينة أبها، لمواجهة فريق ضمك على ملعب المحالة في أبها غدا (الجمعة)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيحدد المدرب سييرا مشاركة داكوستا في مباراة ضمك من خلال المناورة الكروية التي سيجريها اليوم (الخميس) التي سيطبق فيها النهج الفني وسيعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء ضمك، إذ يطمح المدرب الاتحادي لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث. وكان المدرب سييرا تنفس الصعداء بانضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات أمس، وشرع في تنفيذ مخططاته الفنية التي ينوي تنفيذها في مباراة ضمك في بطولة الدوري. وطالب «الداهية» سييرا اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية في المرحلة القادمة التي ستشهد خوض الفريق الكروي لمباريات محلية وآسيوية والعمل على تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير الاتحادية.

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