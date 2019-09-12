مدرب الوحدة يغربل تشكيلته قبل الأهلي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) أحدث مدرب الوحدة ماريو ستيانوفيتش تغييرات عدة في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة الأهلي مساء السبت القادم، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير أحدث مدرب الوحدة ماريو ستيانوفيتش تغييرات عدة في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة الأهلي مساء السبت القادم، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أوضحت التدريبات الأخيرة اعتماد ستيانوفيتش على المخضرم عبدالله الزوري في خانة الظهير الأيسر عقب شفائه من الإصابة ومشاركته بفاعلية كبيرة في التدريبات الأخيرة، كما وجد فواز الصقور موقعاً ضمن التشكيلة الأساسية في الظهير الأيمن، إضافة إلى الاعتماد على الثنائي محمد القرني، ووليد باخشوين في محور الارتكاز، والمهاجم أحمد عبده بدلاً من يوسف نيكاتي الذي لم يقدم المستوى المأمل في المواجهتين الماضيتين. ويأمل المدرب ماريو ستيانوفيتش في تجاوز الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصاً أن أي تعثر يعني بنسبة كبيرة خسارة المدرب موقعه في القيادة الفنية للفريق، مع ظهور أنباء عن تحركات فعلية للإدارة الوحداوية بدراسة ملفات عدد من المدربين، من بينهم الوطني سامي الجابر، والمدرب التونسي عمار السويح، والاورغوياني كارينيو.



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