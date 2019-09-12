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30 حكما للمبارزة في دورة الترفيع والصقل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يقيم الاتحاد السعودي للمبارزة دورة ترفيع وصقل لحكام المبارزة، بمشاركة 30 حكما (24 الصقل، 6 الترفيع) بدعم من معهد إعداد القادة، وذلك خلال الفترة من 15 - 20 سبتمبر 2019 في محافظة جدة.

وسيحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة الدكتور محمد المتوكل، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة حاسن القرشي، بإشراف مدير إدارة العمليات المركزية محمد بوعلي. وتستمر الدورة لمدة 6 أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستتضمن دورة الترفيع للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية صلاحيات الحكم الرئيسي والمساعد والأخطاء في أسلحة المبارزة وتسجيل المباريات. وسيخضع الحكام في نهاية الدورة إلى الاختبارات والتقييم، فيما تتضمن دورة الصقل الاطلاع على التعديلات واللوائح الجديدة في قانون المبارزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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