شكرا لقرائتكم خبر عن «جواد» ينهي حلم العيسوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هبة أيمن محروس (المدينة المنورة)

توقف حلم الفارس عبدالرحمن العيسوي (12 عاما) في المشاركة ببطولة الاتحاد السعودي للفروسية لمسابقة التحمل وسباق قفز الحواجز، بعد أن تعرض لإصابة أثناء التدريبات حين كان يمتطي صهوة جواده ليسقط أرضا فاقدا الوعي، ويتعرض لاختناق أدى لصعوبة وصول الدم إلى القلب لينقل على عجل لطوارئ المستشفى.

وأصر طبيب جراحة العظام والتجميل الذي أشرف على علاجه على تنويمه لكي لا يسيطر الورم ويضطر لقطع أصابع اليد اليسرى أو يتسبب في توقف القلب، وتأكد الطبيب أن عبد الرحمن فقد إحساسه لبعض الأعصاب، كما عملت له أشعة رنين مغناطيسي وصعقات كهربائية والتي كانت بالنسبة له من أحلك الأوقات وأنهكته جدا، وبعد مرور نحو 10 أيام تم إخراج تجلطات الدم وتجمعاته من يده، وقص خيط العملية، وانتهى من بعض جلسات العلاج الطبيعي والتوظيفي لليد.

بدورها، ذكرت لـ "الخليج 365" شقيقته ريم محمد، ‏أن حالته الآن مستقرة وتحسن كثيرا مما كان عليه، ولديه موعد قريب مع الطبيب ويستكمل جلساته العلاجية، ولكنه يعاني نوعا ما من عجز في تحريك أصابعه ويتخوف طبيبه حاليا من أن تشد أو تقطع الأوتار، موضحة أنها تشجعه وعائلتها ليعود لممارسة ركوب الخيل، وحاليا يتدرب لكن بشكل بسيط.

ولقي عبدالرحمن تعاطفا وتشجيعا عبر تطبيق «تويتر» من خلال تغريدات كانت محفزة له. يذكر أن عبد الرحمن هاوٍ لركوب الخيل منذ أن كان عمره 9 سنوات، وكانت أمه تشجعه وتحفزه باستمرار، فيما كان والده يحضر معه التمارين لدعمه، وكان يقوم بإطعام الخيول وتنظيفها ويسرح شعرها لعشقه لها.