شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد بالدوليين.. والوحدة يغربل تشكيلته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)،عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

بدأ الأهلي تحضيراته الفعلية لملاقاة الوحدة (السبت) ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط حضور اللاعبين الدوليين، حيث بدأها المدرب برانكو بمحاضرة شدد فيها على أهمية اللقاء والانضباط في التدريبات وتطبيق التعليمات الفنية والظهور بشكل فني مرضٍ خلال المواجهة، قبل أن يعتمد تدريبات لياقية مكثفة وأخرى تكتيكية طبق خلالها عدة جملاً وأوقفها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي الدولي محمد العويس وعبدالفتاح عسيري والعائد من الإصابة محمد آل فتيل، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي محمد الربيعي وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وعبدالرحمن غريب، والمنضم حديثاً لصفوف الأهلي محمد المجحد.

Advertisements

فيما حضر المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل بجانب رئيس النادي أحمد الصائغ ونائبه، في إطار التهيئة النفسية للفريق قبل خوض المواجهة.

من جهة أخرى، أحدث مدرب الوحدة ماريو ستيانوفيتش تغييرات عدة في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة الأهلي، حيث أوضحت التدريبات الأخيرة اعتماد ستيانوفيتش على المخضرم عبدالله الزوري في خانة الظهير الأيسر عقب شفائه من الإصابة ومشاركته بفاعلية كبيرة في التدريبات الأخيرة، كما وجد فواز الصقور موقعاً ضمن التشكيلة الأساسية في الظهير الأيمن، إضافة إلى الاعتماد على الثنائي محمد القرني، ووليد باخشوين في محور الارتكاز، والمهاجم أحمد عبده بدلاً من يوسف نيكاتي الذي لم يقدم المستوى المأمول في المواجهتين الماضيتين.

ويأمل المدرب ماريو ستيانوفيتش في تجاوز الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصاً أن أي تعثر يعني بنسبة كبيرة خسارة المدرب موقعه في القيادة الفنية للفريق، مع ظهور أنباء عن تحركات فعلية للإدارة الوحداوية بدراسة ملفات عدد من المدربين، من بينهم الوطني سامي الجابر، والمدرب التونسي عمار السويح، والاورغوياني كارينيو.