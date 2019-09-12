شكرا لقرائتكم اليوم.. ميزان لاعبي المصارعة فى بطولة العالم بكازاخستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم عملية الميزان للاعبى منتخبات المصارعة المشاركة فى بطولة العالم والتى تقام بكازاخستان، فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى .

وأقام منتخب المصارعة معسكرا مغلق بكازاخستان فى إطار الاستعداد للبطولة خاصة وأنها مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

يذكر أن اتحاد المصارعة حدد يوم 25 أكتوبرالمقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد ، و تم إخطار الهيئات و الأندية أعضاء الاتحاد بموعد العمومية.