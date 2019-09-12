شكرا لقرائتكم همام طارق يصل القاهرة اليوم وينضم لتدريبات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم الخميس العراقي همام طارق صفقة الإسماعيلي الجديدة والذي تم التعاقد معه عقب حل أزمة تأشيرة دخوله الأراضي المصرية والانتظام في تدريبات الدراويش ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وحصل مسئولو الإسماعيلي على التأشيرة الخاصة بهمام طارق بعد التواصل مع قنصل مصر في بغداد، ليسدل الستار عن أزمة وصول اللاعب للقاهرة.

ولم يتحدد موعد انتظام همام في تدريبات الإسماعيلي سواء اليوم أو عقب انتهاء فريقه من خوض مباراة أهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية، من أجل إضفاء حالة من التركيز على اللاعبين قبل مباراة الغد المهمة.