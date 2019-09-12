شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: شيكابالا قاتل ويستحق الإعدام شنقا قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا قاتل ويستحق الإعدام شنقاً بسبب ما فعله فى ملعب مباراة نهائى كأس مصر. أضاف مرتضى منصور خلال مداخلى تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أن شيكابالا قدم كل فنون كرة القدم والتى جعلت الفريق يتوج ببطولة كأس مصر لذلك مهارته الكروية قتلت الجميع. Advertisements وأبدى مرتضى منصور أن الجميع يريدون ذبح شيكابالا قبل مباراة السوبر المصرى أمام النادى الأهلى مؤكدًا أن القلعة البيضاء ستتوج بالبطولة لأنه الأفضل.

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