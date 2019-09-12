شكرا لقرائتكم دجلة يلتقي بـ اف سي مصراستعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض مساء اليوم، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق اف سى مصر، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروى الجديد.

وكان اليونانى تاكيس جونيس، طلب من الجهاز الإدارى، العمل على رفع كفاءة المباريات الودية التى سيخوضها الفريق الدجلاوى خلال الفترة الحالية، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدورى للموسم الجديد.

ويحرص المدير الفنى لوادى دجلة على خوض وديات قوية مع بعض فرق الدورى الممتاز، لرفع كفاءة اللاعبين وزيادة حساسية المباريات لديهم، قبل المواجهات الرسمية فى مسابقة الدورى.