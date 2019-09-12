شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر صرف البدلات الجديدة للحكام بداية من دورة الجونة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، صرف البدلات الجديدة للحكام بداية من دورة الجونة الودية الأخيرة التى أقيمت بمشاركة 4 فرق هى المقاصة وأسوان وحرس الحدود بجانب الجونة. كانت لجنة الحكام السابقة برئاسة سمير عثمان قررت زيادة بدلات الحكام، لتصبح 5 آلاف جنيه لحكم الساحة، و3750 ألف جنيه للحكم المساعد، و2500 جنيه للحكم الرابع، و2500 جنيه للحكم الإضافى. يذكر أن اتحاد الكرة سيسحب اليوم الخميس قرعة الدورى الجديد.

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