شكرا لقرائتكم كواليس اجتماع فايلر ورمضان صبحى الأول برحلة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى جلسة مع رمضان صبحى جناح الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم خلال رحلة الفريق الى غينيا الإستوائية.

ويلتقى الأهلى نظيره كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل فى أول ظهور رسمى للفريق بقيادة المدير الفنى رينيه فايلر.

وحرص المدير الفنى للفريق على رغبته فى الاستفادة بأكبر قدرة من اللاعب ووجه له العديد من النصائح التى ستساهم بشكل كبير فى تطور أدائه مشدداً على أنه حرص على معرفة كل كبيرة وصغيرة عنه وأنه يأمل فى أن يساهم اللاعب فى حصول الفريق على بطولة أفريقيا الموسم الحالى.

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ويسعى النادى الأهلى الى تحقيق اللقب التاسع أفريقيا فى البطولة القارية الحالية بعدما عجز عن الفوز فى النسخ الماضية بالرغم من وصوله لأدوار متقدمة كان أبرزها نهائي رادس أمام الترجى التونسى الذى فقد فيه أقرب الفرص لتحقيق النجمة التاسعة.

وحرص المدير الفنى على تحية اللاعب فور لقائه به ولحاقه ببعثة الفريق فى المطار مؤكداً أنه تابع ادائه فى مباراتى المنتخب الأولمبى ضد السعودية وأن هناك بعض التفاصيل التى سيتحدث فيها معه قبل مباراة كانو سبورت المقبلة.