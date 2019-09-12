شكرا لقرائتكم بهاء مجدى يرفض دور "الموظف" في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض بهاء مجدى لاعب فريق المصرى البورسعيدى الجديد القادم إليه من الزمالك، قبول دور الموظف داخل النادى الأبيض الموسم المقبل وفضل الانتقال الى الفريق البورسعيدى خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح بهاء مجدى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه حزين على عدم المشاركة أساسيا الموسم الماضى مع فريق الزمالك و يسعى الايام المقبلة لعودتة مرة أخرى للمشاركة فى المباريات .

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أتم بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، انتقاله بشكل رسمى إلى المصرى البورسعيدى لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أتم الناديان الاتفاق حول انتقاله.