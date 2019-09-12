شكرا لقرائتكم بهاء مجدى يرفض دور "الموظف" في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح بهاء مجدى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه حزين على عدم المشاركة أساسيا الموسم الماضى مع فريق الزمالك و يسعى الايام المقبلة لعودتة مرة أخرى للمشاركة فى المباريات .
أتم بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، انتقاله بشكل رسمى إلى المصرى البورسعيدى لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أتم الناديان الاتفاق حول انتقاله.
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