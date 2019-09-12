شكرا لقرائتكم سلة سبورتنج يلتقي هوبس اللبنانى فى أولى مبارياته ببطولة الحريرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق سلة سبورتنج مع نظيره هوبس اللبنانى فى أولى مبارياته ببطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر .
وكانت البطولة قد انطلقت أول أمس بمواجهة النجم الساحلى والرياضى اللبنانى وشركس الأوكرانى مع هوبس اللبنانى، بينما ألتقى الاتحاد مع الحكمة فى اولى منافساته .
ومن المقرر أن يلتقى بيروت مع المجمع البترولى ضمن منافسات اليوم أيضا .
ووفقا لجدول البطولة فيلتقى الاتحاد مع المجمع البترولى ، فى ثانى ظهور له .
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