شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبحث عن مهاجم وظهير أيسر قبل غلق باب القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الإسماعيلي عن التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل النقص العددي في هذين المركزين بصفوف الدراويش.

ويحاول مسئولو الإسماعيلي التعاقد مع ظهير أيسر في ظل غياب لاعب يلعب بشكل أساسي في هذا المركز منذ الموافقة على بيع طارق طه إلى بيراميدز في الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتفاوض الإسماعيلي مع أكثر من ظهير أيسر للتعاقد معه في الصيف الجاري ولكنه لم ينجح في التفاوض مع أي لاعب حتى الآن ، وأبرزهم حسين السيد لاعب الأهلي وبهاء مجدي لاعب الزمالك قبل الانتقال للمصري ومحمود معاذ لاعب سموحة.

فيما يبحث مسئولو الدراويش عن التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل.