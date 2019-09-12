شكرا لقرائتكم سمير عثمان: تطبيق الفار خلال شهرين "أحلام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم: "الدوري الإنجليزي طبق تقنية الفار أوف لاين العام الماضي، ولابد من سفر الحكام إلى الخارج للتدرب على الفار، كيف يسافر 20 حكمًا؟، أو سيتم تأجيل الدوري".
يذكر أن سمير عثمان رحل عن رئاسة لجنة الحكام وحل بدلًا منه جمال الغندور تحت إشراف اللجنة الخماسية.
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