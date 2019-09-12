شكرا لقرائتكم سمير عثمان: تطبيق الفار خلال شهرين "أحلام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، أنه سعى خلال الفترة الماضية لتطبيق تقنية الفار في بطولة الدوري المصري الممتاز وأنه تحدث من أحد الشركات العالمية للاتفاق معها .

وأوضح سمير عثمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "الأهلي": "تطبيق الفار خلال شهرين أحلام، جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال هما فقط اللذان يمتلكان رخصة حكم الفيديو في مصر".

واختتم: "الدوري الإنجليزي طبق تقنية الفار أوف لاين العام الماضي، ولابد من سفر الحكام إلى الخارج للتدرب على الفار، كيف يسافر 20 حكمًا؟، أو سيتم تأجيل الدوري".

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يذكر أن سمير عثمان رحل عن رئاسة لجنة الحكام وحل بدلًا منه جمال الغندور تحت إشراف اللجنة الخماسية.