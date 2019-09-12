شكرا لقرائتكم كأس السوبر العراقي خارج بغداد بسبب إشكاليات الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعيش عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تضاربا بين إلغاء وتأجيل أو تحديد موعد جديد، لمبارة كأس السوبر بين الشرطة حامل لقب الدوري والزوراء بطل كأس العراق، بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إقامة مبارة الزوراء على ملعب الشعب في الرابع عشر من سبتمبر متعذرة بصيانة أرضية الملعب في بغداد.

وتمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير موعد انطلاقة الدوري للموسم الحالي ما دفعه لتقديم عروض بديلة للفريقين للعب خارج العاصمة الذي قوبل بالرفض لشح الفنادق في المدن المقترحة وصعوبة إلاقامة.

وأصدر الزوراء بيانا فند فيه ما أشيع عن رفضه اللعب في ملعب نادي أربيل بينما أبدى نادي الشرطة امتعاضه من إلغاء المبارة ليعود علي جبار رئيس لجنة المسابقات ويضع الناديين أمام الأمر الواقع باللعب في ملعب الكوت الذي يبعد 160 كيلومترا عن بغداد وذلك في يوم السبت.