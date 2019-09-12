جيرارد يتمسك بضم ماركيزيو إلي رينجرز الاسكتلندي

يرغب ستيفن جيرارد مدرب نادي رينجرز الاسكتلندي، بالحصول علي كلاوديو ماركيزيو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق في صفقة انتقال حر في الموسم الماضي.

وأتم الدولي الإيطالي السابق كلاوديو ماركيزيو الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، عقده مع نادي زينت سان بطرسبرج الروسي في يوليو المنصرم بعد 10 أشهر فقط في النادي، وكان لاعب يوفنتوس السابق يعاني من مشاكل في الركبة الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 15 لقاء فقط.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ديل ميل”البريطانية، إن كلاوديو ماركيزيو تلقي عرضاً من رينجرز الاسكتلندي خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي كان في طريقه للانتقال إلي موناكو الفرنسي لكنه رفض عرض الفريق الأسكتلندي.

وتابعت الصحيفة، إن رينجرز مازال يريد التعاقد مع كلاوديو ماركيزيو بأمر من سيتفن جيرارد، وهو ما يعني دخوله في صراع قوي مع نادي موناكو الفرنسي بجانب نادي فلامنجو البرازيلي الذي أظهر اهتماماً هو الأخر بجلبه.