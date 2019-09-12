ماني عن مغادرة ليفربول: لا أستطيع وصف سعادتي هنا

صرح السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن، الشائعات التي انتشرت حول مغادرته عن الريدز خلال الفترة الماضية قال كل ما انتشر كذب وأنا سعيد هنا.

وذكر اسم ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المنصرم، وسط طلبات متكررة من قبل ريال مدريد الإسباني بجلبه.

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وتحدث ساديو مانى في تصريحات لمجلة “Comlex” الأمريكية: “لا أتمكن من وصف مدى سعادتي بتواجدي هنا مع ليفربول”.

وتابع “لكي أكون أميناً، أنا مسرور حقاً لأنني أعد جزءاً من هذا النادي الكبير، فنحن لدينا أعظم جمهور في العالم، لذلك أنا ممتن جداً للدعم الذي أتلقاه هنا سواء من النادي أو الجمهور”.

كانت الصحف الإنجليزية قد أشارت إلي أنه بعد أمر ساديو مانى مع زميله المصي محمد صلاح، وغضب النجم السنغالي من أسلوب اللاعب المصرى بعدم تمرير الكرة له، فإن مانى يريد الرحيل عقب نهاية هذا الموسم.