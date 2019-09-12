ريال مدريد يجهز عرضاً جديداً لضم بوجبا مقابل فينيسيوس + 90 مليوناً

مازال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني متمسكاً بالأمل فى جلب الفرنسي بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية أو الصيفية 2020.

وكان ريال مدريد قد تواصل مانشستر يونايتد للتوقيع مع بوجبا، إلا أن النادي فشل في ذلك، بسبب إرتفاع القيمة المادية المطلوبة من إداراة الشياطين الحمر.

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وذكر موقع “دون بالون” الإسباني، أن الفرنسي زيدان مستعد لخوض صراع جديد للحصول علي بوجبا في الميركاتو الشتوى القادم، أو حتي في الصيف، وذلك من خلال تبادل واحد من لاعبي ريال مدريد ومبلغ مالي.

وتابع الموقع أن المدرب الفرنسي يريد إعطاء مانشستر يونايتد، المهاجم البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ومبلغ 90 مليون يورو، مع اعتبار أن الأخير قد انتقل لريال مدريد قبل عام وعدة أشهر مقابل 40 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد رفض بيع الفرنسى بول بوجبا بأقل من 160 مليون يورو.