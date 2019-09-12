راموس: فان ديك يستحق التتويج بالكرة الذهبية

ذكر الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الأسباني، علي فرصة الهولندي فيرجيل فان ديك في الحصول على الكرة الذهبية لعام 2019 الذي ينازع فيه أيضاً ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتحدث قائد ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا توج فان ديك بالكرة الذهبية، سيكون ذلك عن جداراة، لأنه مدافع كبير، ولديه مميزات كثيرة ومتعددة”.

وتابع: “أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر صعوبة، لكن يبدو أنها لن تقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، حيث أصبح الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا”.

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وحول الشرط الموجود في عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ، والذي يعطيه حرية المغادرة عن كامب نو هذا الصيف، وعن إمكانية انتقاله لريال مدريد، علق راموس قائلاً: “أتحدث دائمًا عنه بشكل حسن، أظن أن له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الذي يفكر أنها مناسبة له”.

وعن مستقبله مع ريال مدريد، إختتم راموس تصريحاته قائلاً: “لكن بالنسبة لي يتبقي عامان في عقدي مع ريال مدريد، وسأحاول الاستمتاع بهما”.