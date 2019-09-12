مانشستر يونايتد يهدد دى خيا بالاستغناء عن خدماته

وجه نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تحذيراً شديد اللهجة إلي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بالتخلي عن خدماته إذا استمرار الأداء السيئ الذى يقدمه مع الشياطين الحمر.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلى ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حذر دي خيا من أنه قد لا يلتقي المطالب المالية في خطوة تجديد عقده القادم، مع تكرار الأخطاء المستمرة التى يرتكبها كما حدث ضد كريستال بالاس.

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وأشارت إلي إن مستوي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد تحت المراقبة بعد غلطاته الكبيرة في الأشهر القليلة الماضية، وقد يتخذ النادي أمراً بالتخلي عنه إذا رأي أن طلباته المالية بدأت تتجاوز قيمته.

والجدير بالذكر أن يوفنتوس الإيطالي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديفيد دى خيا حارس عرين مانشستر يونايتد بعدما رفض النادي اتقاله إلي ريال مدريد الذي اتجه إلي كورتوا حارس تشيلسي السابق.