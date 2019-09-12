محكمة تركية تقضي بحبس توران لاعب برشلونة بسبب شجار في ملهي ليلي

أمرت محكمة تركية بحبس أردا توران لاعب وسط برشلونة، المعار حالياً إلي باشاك شهير التركي، لمدة عامين وثمانية أشهر بعد إطلاق النار بهدف نشر الرعب والقلق وحيازة أسلحة غير مرخصة وتعمد علي إصابة شخص.

لكن المحكمة أمرت بوقوف تنفيذ الحكم ما يعني أن توران لن يتعرض للسجن إلا إذا ارتكب جريمة أخري في غضون خمس سنوات.

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واشترك توران في عراك مع المغني بيركاى شاهين في ملهي ليلي في إسطنبول العام المنصرم وتسبب في كسر أنف المغني. وذهب توران إلي المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أرضا ليثير البلبلة.

وكان نادي باشاك شهير أعلن أنه فرض غرامة علي توران قدرها 2.5 مليون ليرة تركية (حوالى 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.