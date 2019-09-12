خلال ساعات.. اتحاد الكرة يجري قرعة الدوري الممتاز

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تجرى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، وذلك في الواحدة ظهرا اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحضر مراسم إجراء القرعة جميع أعضاء اللجنة الخماسية عمرو الجناينى الرئيس ونائبه الدكتور جمال محمد على والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لمندوبى أندية الدوري الممتاز الـ 18 لحضور قرعة الدوري المقرر انطلاقه في الحادى والعشرين من سبتمبر الجارى، كما يتوقع أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة خلال مراسم القرعة عن الموعد الرسمى لمباراة السوبر المحلى للموسم المنقضى بين الأهلي والزمالك والتي حدد لها اتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر

الجارى.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتى، جدول مسابقة الدوري للموسم الجديد كاملًا، موضحًا به مواعيد جميع المباريات وفترات التوقف في الأجندة الدولية للفيفا للمنتخبات الوطنية، وموعد انتهاء المسابقة والمحدد له مبدئيًا شهر يونيو المقبل.

كما ينتظر أن تعلن إدارة المسابقات عن الملاعب التي تستقبل مباريات جميع الأندية الـ18 المشاركة بالمسابقة هذا الموسم، بناءً على الموافقات الأمنية التي حصلت عليها الأندية في اختيار ملاعبها بمسابقة الدوري.

