يقام المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإسماعيلي والأهلي الليبي اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الخاصة بنادي الدراويش.

وينطق مؤتمر الاسماعيلي في تمام الرابعه والنصف عصرا، بينما يقام المؤتمر الصحفى الخاص بفريق أهلى بني غازى فى تمام الساعة الخامسة مساء .

ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 بالبطولة العربية.

غازى فى تمام الساعة الخامسة مساء .ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 بالبطولة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإسماعيلي والأهلي الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.