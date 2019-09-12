لاعبو الزمالك يخوضون تدريبًا استشفائيا بعد الوصول للسنغال

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق عقب وصولهم فندق الإقامة في داكار بالسنغال، وذلك استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب

Advertisements

دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبا استشفائيا خفيفا بالجري في حديقة فندق الإقامة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني حرصا على

عدم إرهاقهم.

ووصلت بعثة الزمالك اليوم الأربعاء إلى السنغال بعدما غادرت القاهرة صباح اليوم ومكثت في طريقها للسنغال ترانزيت في الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال يوم السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي.