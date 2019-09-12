نادي المنيا ينجح في ضم الهداف " سمارة " لمدة موسمين

نجح مسئولي نادي المنيا ، مساء اليوم الاربعاء ، في ضم اللاعب محمد سمارة، مهاجم الفريق السابق ، عائدا من فريق نادي مصر لمدة موسمين.

وقال الدكتور محمد عليان، ان اللاعب يعد من الصفقات الهامة للفريق هذا الموسم ، ومن أقوى التدعيمات بخط

الهجوم ، وتم دراسة الملف بعناية شديد طوال الفترة الماضية مع الجهاز الفني ، ومجلس الإدارة حتى نجحنا في الحصول على توقيع اللاعب.

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وجاء توقيع اللاعب، بحضور مدير الكرة ، والمحاسب عاطف عبد الجابر،

رئيس مجلس الإدارة، وتمنوا له تقديم موسما قويا ، خلال الفترة المقبلة.

ويعد سمارة من هدافي فريق المنيا ، وسبق له اللعب مع الفريق لمدة موسمين، وحصل على لقب الهداف بمجموعة الصعيد برفقة الفريق المنياوي ، خلال الموسم قبل الماضي ، وكان من الهدافين خلال الموسم الذي تلاه، قبل أن يغادر إلى فريق اف سي مصر.