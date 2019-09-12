نجح مسئولي نادي المنيا ، مساء اليوم الاربعاء ، في ضم اللاعب محمد سمارة، مهاجم الفريق السابق ، عائدا من فريق نادي مصر لمدة موسمين.
وقال الدكتور محمد عليان، ان اللاعب يعد من الصفقات الهامة للفريق هذا الموسم ، ومن أقوى التدعيمات بخطالهجوم ، وتم دراسة الملف بعناية شديد طوال الفترة الماضية مع الجهاز الفني ، ومجلس الإدارة حتى نجحنا في الحصول على توقيع اللاعب.
وجاء توقيع اللاعب، بحضور مدير الكرة ، والمحاسب عاطف عبد الجابر،رئيس مجلس الإدارة، وتمنوا له تقديم موسما قويا ، خلال الفترة المقبلة.
ويعد سمارة من هدافي فريق المنيا ، وسبق له اللعب مع الفريق لمدة موسمين، وحصل على لقب الهداف بمجموعة الصعيد برفقة الفريق المنياوي ، خلال الموسم قبل الماضي ، وكان من الهدافين خلال الموسم الذي تلاه، قبل أن يغادر إلى فريق اف سي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي المنيا ينجح في ضم الهداف " سمارة " لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.