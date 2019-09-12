صالات المنيا يبدأ فترة الاعداد السبت القادم

قال ياسر مصطفى ، مدير الكرة بفريق كرة الصالات بنادي المنيا، ان الفريق يبدأ فترة اعداده يوم السبت القادم، استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز " أ " عقب صعود الفريق بعد فترة غياب 10 أعوام .

وأوضح مصطفى عبر المركز الإعلامي للنادي ، أن

مجلس الإدارة وافق على ضم محمد أحمد الشهير بـ " بسيوني " كمدربا للفريق ، وكذلك ضم " مصطفى جلال " مخططًا للأحمال واللياقة البدينة لرفع مستوى اللاعبين بدنيًا خلال هذا الموسم، وتقديم مستوى قوي خلال منافسات الدوري.

يذكر، أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم ياسر مصطفى، رئيسا للجهاز ، ومديرا للكرة، و سامح ابو علي ، مديرا فنيا، وياسين حمص، مدربا عاما، و "بسيوني " مدربا، مصطفى جلال ، مخطط أحمال ولياقة بدنية ، ورضا أحمد ، مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.