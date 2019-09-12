قال ياسر مصطفى ، مدير الكرة بفريق كرة الصالات بنادي المنيا، ان الفريق يبدأ فترة اعداده يوم السبت القادم، استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز " أ " عقب صعود الفريق بعد فترة غياب 10 أعوام .
وأوضح مصطفى عبر المركز الإعلامي للنادي ، أنمجلس الإدارة وافق على ضم محمد أحمد الشهير بـ " بسيوني " كمدربا للفريق ، وكذلك ضم " مصطفى جلال " مخططًا للأحمال واللياقة البدينة لرفع مستوى اللاعبين بدنيًا خلال هذا الموسم، وتقديم مستوى قوي خلال منافسات الدوري.
يذكر، أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم ياسر مصطفى، رئيسا للجهاز ، ومديرا للكرة، و سامح ابو علي ، مديرا فنيا، وياسين حمص، مدربا عاما، و "بسيوني " مدربا، مصطفى جلال ، مخطط أحمال ولياقة بدنية ، ورضا أحمد ، مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صالات المنيا يبدأ فترة الاعداد السبت القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.