اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الأمن لإقامة السوبر في ستاد السلام

كشف مصدر باتحاد الكرة، ان اللجنة الخماسية تنتظر موافقة الامن لاقامة السوبر بين الاهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري في ملعب السلام. قال المصدر، ان اتحاد الكرة طلب اقامة المباراة على هذا الملعب لكن موافقة الامن لم تصل الجبلاية بعد. الاهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري في ملعب السلام. قال المصدر، ان اتحاد الكرة طلب اقامة المباراة على هذا الملعب لكن موافقة الامن لم تصل الجبلاية بعد.

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