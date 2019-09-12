إيتو: محمد صلاح وماني لن يتمكنا من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أكد النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، أن محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول الإنجليزي، لن يتمكن على الإطلاق من الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.
وقال إيتو خلال تصريحات لصحيفة "أفريكا سبورت": "محمد صلاح وساديو ماني لن يفوزا بها هذا العام،لأننا لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ".
وواصل "لن يتمكن أي لاعب افريقي من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ولذلك صلاح وماني لن يحصلا عليها".
وتابع "الأمر بحاجة إلى تفسير، لماذا لم يتواجد ماني أو صلاح ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم، على الرغم من كونهم تمكنوا من حصد دوري أبطال أوروبا".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلن عن ترشح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لجائزة أفضل لاعب في العالم.
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