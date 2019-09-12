الزمالك يصل السنغال استعدادًا لمواجهة جينيراسيون

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى داكار في السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا. وكان في استقبال البعثة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال والتي رحبت بالبعثة. ووجه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال الشكر للسفيرة المصرية. بالسنغال والتي رحبت بالبعثة. ووجه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال الشكر للسفيرة المصرية. ومكثت بعثة الزمالك قي المغرب “ترانزيت” لمده اربع ساعات ثم استقلت طائرة أخرى إلى السنغال. “ترانزيت” لمده اربع ساعات ثم استقلت طائرة أخرى إلى السنغال. ويتولى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة رئاسة البعثة، ويرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي. ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي.

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