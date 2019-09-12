تغلب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، علي نظيره الحكمة اللبنانى بنتيجة 79/78 فى أولى مبارياته ببطولة الحريرى الدولية الودية، التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر . التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر . ويفتتح فريق سبورتنج مبارياته غدا فى البطولة بمواجهة فريق هوبس اللبنانى. وكان الاتحاد حقق الفوز وديا منتخب لبنان ضم استعداد الاتحاد للبطولة والمنتخب لبطولة آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة الاتحاد السكندري تفوز على الحكمة اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.