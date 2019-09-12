غداً.. اتحاد الكرة يعلن ملعب السوبر وعدد الجماهير

تعلن اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، غدا الخميس، ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم 20 سبتمبر الجاري. وتعلن اللجنة على هامشزقرعة الدوري ملعب المباراة وكذلك عدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء. السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم 20 سبتمبر الجاري. وتعلن اللجنة على هامشزقرعة الدوري ملعب المباراة وكذلك عدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء.

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